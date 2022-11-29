Оборудование Cisco

Современный IT-рынок нуждается уже в более современным решениях, чем раньше. На передовое оборудование постоянно повышается спрос, которое нужно для организации облачных систем и средств виртуализации. Одним из наиболее преуспевающих производителей таких решений стала компания Cisco. Продукция этой фирмы стала одной из наиболее востребованных на рынке IT-технологий.

Специалисты предприятия успешно создают и развивают инновационные разработки – коммуникационные и сетевые приспособления. Готовая продукция пользуется высоким спросом среди компаний из самых разных областей деятельности. Клиенты компании – крупнейшие предприятия мирового масштаба. Свою деятельность компания ведет с 1995 года.

Каталог оборудования

Каталог сетевого оборудования представлен новыми и мощными решениями, которые включает все необходимое для организации безопасности сетевой инфраструктуры и обеспечения ее автоматизации в вопросе передачи информационных данных организации. Также эти устройства позволяют оптимизировать бизнес-процессы и способствуют их развитию.

В каталоге на нашем сайте вы обнаружите такие устройства Cisco как:

коммутаторы;

маршрутизаторы;

точки доступа.

Надежность инвестиций удается достичь благодаря продуманной архитектуре сети и масштабируемости сетевого оборудования. Компания не жалела денежных средств на вложение и собственное развитие в данном направлении, поскольку затраты полностью окупили себя – сегодня об устройствах Cisco у клиентов положительные отзывы.

За счет оборудования Циско любой компании не составит труда повысить уровень автоматизации, обеспечить высокий уровень защищенности информации, снизить затраты, связанные с вводом в эксплуатацию и обслуживанием оборудования.

Преимущества Cisco

Можно перечислить основные плюсы и достоинства оборудования Cisco:

адаптирует бизнес-процессы;

обладает прекрасной устойчивостью, надежностью;

высокая производительность беспроводных сетей с высокой плотностью подключения;

низкий уровень уязвимости в любых сетевых точках;

есть аналитика, позволяющая оптимизировать сетевую производительность.

Посредством Cisco многим компаниям уже удалось оптимизировать расходы, связанные с организацией надежной, бесперебойной и масштабируемой IT-инфраструктуры.

Коммутаторы

Коммутаторы Cisco – один из самых востребованных товаров. Специалисты фирмы сумели полностью изменить представление о том, каким именно должен быть надежный и износостойкий коммутатор. Если посмотреть на линейку моделей данных устройств, то можно обнаружить существенный разбег по их цене. Но все они легкие и простые в установке, не доставляют проблем во время эксплуатации, поддерживают стабильную передачу аудио и видео.

Преимущества коммутаторов Cisco:

оснащены современными энергосберегающими решениями;

большое число портов;

защищенность ПО;

легко адаптируются к потребностям новых сетей;

отличается приемлемой стоимостью.

В 2014 году произошло расширение линейки коммутаторов, в частности это коснулось серии устройств 2960. Изделия получили большое количество портов – от 8 до 48, а питание организовано посредством PoE, PoE+. Еще одна востребованная серия – 3750.Сюда входят новейшие коммутаторы, обеспечивающие высокую пропускную способность сети.

Коммутаторы Cisco обеспечивают связь в любых условиях. Компания предлагает оборудование для построения надежной локальной сети. Интернет, телефонная и видеосвязь могут быть организованы с помощью оборудования Cisco. Компания Cisco –ведущий производитель оборудования для построения надежных локальных сетей. У нас вы найдете современные коммутаторы Cisco, которые помогут вам реализовать локальную сеть с минимальными денежными и временными потерями. Они обладают всеми необходимыми характеристиками и интерфейсом, дополнительными модулями и возможностью расширения функционала, и дадут возможность построить безотказную сеть для предприятий любого уровня. Гарантируем быструю доставку приобретенного товара в любой город и регион России.

Маршрутизаторы

Также еще одним успешным направлением деятельности фирмы остается производство маршрутизаторов, продукция бренда используется во время организации локальных сетей крупных предприятий, офисов и различных компаний.

Также в ассортименте продукции можно найти и модели для домашнего пользования. В подобном устройстве нуждаются не только корпоративные клиенты, но и частные обыватели. Сегодня востребованными маршрутизаторами являются Cisco Linksys. Это широкий модельный ряд устройств, обладающих высокими эксплуатационными качествами и техническими характеристиками.

Предприятия, поставщики услуг для организации защищенных промышленных сетей с сервисами для сетей крупных компаний уже давно используют маршрутизаторы Cisco. Это современное сетевое оборудование от производителя, который постоянно предлагает инновационные решения. Технологичные роутеры, отличающиеся мощными программными средствами операционной системы, подходят для эксплуатации в крупных филиалах, архитектурно они состоят из передовых составляющих, что делает эти устройства крайне надежными и безопасными в построении компьютерной сети. Купить маршрутизатор или межсетевой экран Cisco можно на нашем сайте, потратив для этого всего несколько минут.

Точки доступа

Другой категорией товаров Cisco остаются точки доступа. Это оборудование повсеместно применяется различными предприятиями по всему Миру. Техническое оснащение нашло применение в банках, торговых и промышленных предприятиях, а также в научных и учебных заведениях. Обширная категория устройств разделена на две составляющие – решения для малого и среднего бизнеса. Обширная номенклатура устройств позволяет выбрать оптимальную модель точки доступа для удовлетворения текущих потребностей сетевой инфраструктуры.

Купить оборудование Cisco

На сайте нашей компании вы сможете купить оригинальное и сертифицированное оборудование Cisco, отличающееся надежностью, стабильной работой, стойкостью. Специалисты готовы подобрать лучшие решения для вашего бизнеса с учетом его специфики и потребностей.