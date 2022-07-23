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DFR Поставки сетевого и серверного оборудования ведущих мировых производителей по всей России СНГ
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8 (343) 200-83-30
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DFR Поставки сетевого и серверного оборудования ведущих мировых производителей по всей России СНГ
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DFR – надежный поставщик сетевого и серверного оборудования на рынке РФ

Компания Digital for Russia (DFR) за 10 лет работы на ИТ-рынке признана надежным и профессиональным поставщиком серверного и сетевого оборудования. Сотни довольных клиентов, десятки успешных проектов, сотрудничество с дистрибьюторами крупнейших зарубежных ИТ-вендоров – лучшее тому подтверждение. Среди заказчиков небольшие организации и крупные корпорации, частные лица и государственные структуры – с разными запросами, бюджетом и компетенциями. И каждый второй возвращается к нам снова. Выбирайте лучшее технологическое оснащение для высокой эффективности рабочих процессов на долгие годы!

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DFR Поставки сетевого и серверного оборудования ведущих мировых производителей по всей России СНГ
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