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Главная Каталог Коммутаторы Cisco
Cisco
Коммутаторы Cisco
Cisco Catalyst 3750, 3750G
Cisco Catalyst 3750 V2
Cisco Catalyst 3750-E
Cisco Catalyst 3750-X
Cisco Catalyst 3850
Cisco Catalyst ME 3400
Cisco Catalyst 4500, 4900
Cisco Catalyst 4500 E
Cisco Catalyst 2960-SF
Cisco Catalyst 2960, 2960G
Cisco Catalyst 3560, 3560G
Cisco Catalyst 2960-S
Cisco Catalyst 3560 V2
Cisco Catalyst C2960-X
Cisco Catalyst 3560-E
Cisco Catalyst 3560-X
Cisco Nexus

Компания Cisco – ведущий мировой производитель телекоммуникационного оборудования. Коммутаторы этого производителя по праву считаются самыми лучшими, надёжными и функциональными в мире. На их основе можно построить локальные сети любой сложности и назначения, в том числе с беспроводным подключением или смешанным. Они идеально подходят для использования в компании или на крупном предприятии, где много локальных сетей с десятками или даже сотнями абонентов.

Высокая производительность коммутаторов Cisco обеспечивает отличную скорость для каждого клиента. Интернет, IP-телефония, видеосвязь работают с полной отдачей, и при этом полностью защищены от внешнего доступа. Во всех современных коммутаторах Cisco предусмотрено аппаратное шифрование передаваемых данных, имеются межсетевые экраны и используются другие технологии, обеспечивающие высокий уровень безопасности для каждого пользователя.

Коммутаторы Cisco обладают большими возможностями и соответствуют всем современным требованиям по безопасности и производительности. Мало того, в них заложен немалый потенциал, поэтому они справятся с любыми пользовательскими требованиями, которые могут появиться и в будущем. Многие современные модели коммутаторов Cisco получили развитие от самых удачных, которые хорошо зарекомендовали себя и получили лучшие отзывы пользователей. В них учтены все пожелания и внедрены самые инновационные технологии, в том числе принадлежащие компании Cisco и не имеющие аналогов у других производителей.

Cisco в своё время приобрела несколько других компаний, производящих телекоммуникационное оборудование, отобрала и улучшила самые удачные модели коммутаторов – теперь они известны под брендом Catalyst. На сегодняшний день это лучшее в мире оборудование в своём классе.

Все коммутаторы Cisco имеют приятный и функциональный дизайн. Небольшой размер и стандартизация позволяют объединять их в крупные системы и монтировать в обычных телекоммуникационных стойках, что позволяет сэкономить много места.

Для удобства пользователя предусмотрен хорошо проработанный и понятный интерфейс, поэтому с организацией локальной сети и её настройкой обычно не возникает никаких сложностей. Предусмотрены и предустановленные профили для популярных конфигураций, что позволяет развернуть новую сеть буквально за несколько минут.

Коммутаторы Cisco надёжны и имеют дублированные источники питания. Поэтому даже при необходимости ремонта их работа не нарушается – замена блока питания и некоторых других важных узлов возможна без отключения оборудования.

Мы предлагаем лучшие коммутаторы Cisco по выгодной цене. В нашем каталоге можно выбрать модель Cisco Catalyst или другую под любые потребности, что позволит быстро и с минимальными затратами организовать собственную сеть любой сложности. Обеспечим быструю доставку в любой регион и любой город России.

Шасси Cisco Catalyst WS-C4507R+E
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Коммутатор Cisco WS-C4948E-E
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4503E-S7L+48V+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4510RE-S8+96V+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-F-16SFP+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-24X-ES
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4503-E
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-32SFP+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-16SFP+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4948E-S
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-32SFP+
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Коммутатор Cisco WS-C4948E-E
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4510RE-S8+96V+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4503E-S7L+48V+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-F-16SFP+
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Коммутатор Cisco Catalyst WS-C4500X-24X-ES
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